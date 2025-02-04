В Сети появились новые кадры фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

Издание VanityFair опубликовало превью-материал фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» с новыми кадрами из предстоящей картины.

Новая часть «Мира Юрского периода» не будет связана с оригинальной трилогией. Сюжет расскажет о группе учёных, которые отправляются на поиски динозавров, чтобы сделать из их ДНК важное для человечества лекарство.

В картине сыграли Скарлетт Йоханссон (серия «Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие.

Кадры фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

Фото: VanityFair

Фото: VanityFair

Фото: VanityFair

Фото: VanityFair

Фото: VanityFair

Фото: VanityFair

Мировая премьера фильма «Мир Юрского периода: Перерождение» состоится 2 июля 2025 года. Завтра, 5 февраля, должен выйти полноценный трейлер проекта.