Team Spirit прошла в плей-офф IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit вышла в основную стадию топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В матче за выход в плей-офф «драконы» противостояли европейской GamerLegion. Несмотря на то, что команда из России считалась явным фаворитом в данной серии, первую карту Anubis забрали оппоненты. Но в итоге «спириты» всё же смогли перевернуть противостояние и одержать победу на оставшихся картах.

В результате этого матча ростер GamerLegion покинул польский ивент, остановившись всего в одном шаге от игры на арене перед зрителями. Для Team Spirit же соревнование продолжается, и в первом раунде плей-офф они столкнутся с другой российской командой Virtus.pro.

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках чемпионата 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.