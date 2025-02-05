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Team Spirit прошла в плей-офф IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2

Team Spirit прошла в плей-офф IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2
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Российская Team Spirit вышла в основную стадию топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2.

В матче за выход в плей-офф «драконы» противостояли европейской GamerLegion. Несмотря на то, что команда из России считалась явным фаворитом в данной серии, первую карту Anubis забрали оппоненты. Но в итоге «спириты» всё же смогли перевернуть противостояние и одержать победу на оставшихся картах.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Группа B. Финал (нижняя сетка)
04 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
GamerLegion
Окончен
1 : 2
Team Spirit

В результате этого матча ростер GamerLegion покинул польский ивент, остановившись всего в одном шаге от игры на арене перед зрителями. Для Team Spirit же соревнование продолжается, и в первом раунде плей-офф они столкнутся с другой российской командой Virtus.pro.

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках чемпионата 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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