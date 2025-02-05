Gaimin Gladiators и Tundra в полуфинале — итоги групповой стадии BLAST Slam 2 по «Доте»

Завершилась групповая стадия топ-турнира BLAST Slam 2 по Dota 2. Итоги открывающего этапа — в нашем материале.
Групповая стадия определила посев коллективов в плей-офф. Первые места групп прошли сразу в полуфинал, вторые места — в четвертьфинал, третьи места — во второй раунд, а четвёртые и пятые столкнутся друг с другом в первом раунде.
Результаты групп BLAST Slam 2 по «Доте»:
Группа A
- Первое место: Tundra Esports (Европа) — 3-1;
- Второе место: Yakult Brothers (Китай) — 3-1;
- Третье место: Team Liquid (Швеция) — 2-2;
- Четвёртое место: BetBoom Team (Россия) — 1-3;
- Пятое место: Talon Esports (Азия) — 1-3.
Группа B
- Первое место: Gaimin Gladiators (Европа) — 3-1;
- Второе место: Nigma Galaxy (Ливан) — 3-1;
- Третье место: Team Falcons (Ближний Восток) — 2-2;
- Четвёртое место: PARIVISION (Россия) — 2-2;
- Пятое место: Xtreme Gaming (Китай) — 0-4.
Итоговая сетка плей-офф BLAST Slam 2 выглядит следующим образом:
Сетка плей-офф BLAST Slam 2 по Dota 2
Фото: Liquipedia
Чемпионат BLAST Slam 2 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.