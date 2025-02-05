Расписание первого дня плей-офф турнира BLAST Slam 2 по «Доте»

Сегодня, 5 февраля, начнётся основная стадия топ-турнира BLAST Slam 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Так как на данном ивенте плей-офф проходит в формате single-elimination, команды, проигравшие свои best-of-3 противостояния, сразу же покинут соревнование.

Расписание игр BLAST Slam 2 по «Доте» на 5 февраля, среда:

18:00. PARIVISION (Россия) — Talon Esports (Азия);

— Talon Esports (Азия); 21:00. BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай).

Престижный турнир BLAST Slam 2 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.