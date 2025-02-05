В сериале по «Нейроманту» Уильяма Гибсона сыграет Марк Стронг

По данным издания Variety, в сериале по произведению «Нейромант» сыграет Марк Стронг, известный по «Главному подозреваемому» и фильмам франшизы «Шерлок Холмс». Ему досталась роль Армитиджа, таинственного нанимателя главных героев.

«Нейромант» — одно из главных произведений, которое популяризировало жанр киберпанка. Ко всему прочему, роман Гибсона удостоился премий «Небьюла» и «Хьюго». Книга повествует о хакере по имени Кейс, специализирующемся на взломе систем защиты информации.

Сериал будет совместным производством Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios. Шоураннером проекта выступит сценарист «Джека Райана» Грэм Роланд.

Ожидается, что шоу будет состоять из 10 эпизодов. Его премьера состоится в стриминговом сервисе Apple TV+.