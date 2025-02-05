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Новый фильм режиссёра «Солнцестояния» планируют выпустить летом этого года

Новый фильм режиссёра «Солнцестояния» планируют выпустить летом этого года
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По данным издания Variety, новую ленту Ари Астера, режиссёра «Солнцестояния» и ленты «Все страхи Бо», планируют выпустить летом этого года. Информацией делятся источники издания, но они, скорее всего, достоверные.

Работа над картиной «Эддингтон» уже находится на завершающем этапе, и скоро должна подойти к концу. Премьеру рассчитывают провести в мае на Каннском кинофестивале.

В ленте сыграли Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Педро Паскаль, Остин Батлер и Люк Граймс.

«Эддингтон» — современный вестерн, который расскажет о шерифе с большими амбициями из маленького городка в штате Нью-Мексико. Других подробностей о картине пока нет.

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