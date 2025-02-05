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Marvel заподозрили в применении ИИ для новых постеров «Фантастической четвёрки»

Marvel заподозрили в применении ИИ для новых постеров «Фантастической четвёрки»
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Вчера Marvel Studios выпустила дебютный тизер «Фантастической четвёрки», а вместе с этим представила и свежие постеры ленты. Они сразу смутили людей, поскольку своим качеством напомнили работу искусственного интеллекта.

Фанаты обратили внимание на нереалистичных людей на постерах, а также на то, что в некоторых фрагментах постеров можно увидеть, что у людей по четыре пальца вместо пяти.

Новые постеры картины

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Представители Marvel Studios связались с изданием The Hollywood Reporter и пояснили, что при создании этих постеров ИИ не использовался ни в каком виде.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Режиссёром выступил Мэтт Шекман.

Премьера состоится 25 июля.

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