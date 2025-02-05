Джеймс Франко сыграет в психоделической комедии «Жаба»

По данным издания Deadline, Тиффани Хэддиш, Джеймс Франко и Кристофер Мелони присоединяются к Кэтт Уильямс, Крейгу Робинсону и Оливеру Уайману в психоделической комедии Адама Рифкина «Жаба».

Сюжет расскажет про пару наркоманов, которые случайно оказываются на службе у криминального авторитета Чарльза. Им поручают перевезти таинственную коробку из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Почти сразу же их любопытство берёт верх, и, открыв коробку, они обнаруживают кучу живых колорадских жаб. Чтобы животные не умерли от перегрева на солнце, герои делают им искусственное дыхание, из-за чего ловят сильнейшие галлюцинации.

Съёмки фильма должны начаться во втором квартале 2025 года в Атланте. Даты выхода у картины пока нет.