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Джеймс Франко сыграет в психоделической комедии «Жаба»

Джеймс Франко сыграет в психоделической комедии «Жаба»
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По данным издания Deadline, Тиффани Хэддиш, Джеймс Франко и Кристофер Мелони присоединяются к Кэтт Уильямс, Крейгу Робинсону и Оливеру Уайману в психоделической комедии Адама Рифкина «Жаба».

Сюжет расскажет про пару наркоманов, которые случайно оказываются на службе у криминального авторитета Чарльза. Им поручают перевезти таинственную коробку из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Почти сразу же их любопытство берёт верх, и, открыв коробку, они обнаруживают кучу живых колорадских жаб. Чтобы животные не умерли от перегрева на солнце, герои делают им искусственное дыхание, из-за чего ловят сильнейшие галлюцинации.

Съёмки фильма должны начаться во втором квартале 2025 года в Атланте. Даты выхода у картины пока нет.

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