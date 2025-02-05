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Раскрыто название продолжения «Простой просьбы» с Блейк Лавли — премьера 7 марта

Раскрыто название продолжения «Простой просьбы» с Блейк Лавли — премьера 7 марта
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По информации издания Deadline, сиквел ленты «Простая просьба» обзавёлся названием и дебютным постером. Картина получила название «Ещё одна простая просьба».

На первом постере картины можно увидеть Блейк Лайвли и Анну Кендрик: они сыграют главные роли. Напомним, обе актрисы исполнили роли ключевых персонажей и в первой части, которая вышла в 2018 году.

Сюжет расскажет о том, как героиня Лайвли выходит замуж за богатого итальянского бизнесмена и вместе со своей подругой едет на остров Капри. Их путешествие прерывается внезапным убийством, за расследование которого девушки берутся вместе.

Фото: Lionsgate

Премьера картины состоится 7 марта на Amazon Prime Video. Оригинальный фильм 2018 года «Простая просьба» был выпущен в прокат компанией Lionsgate и собрал почти $ 100 млн.

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