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Эксперты рассказали, стоит ли покупать iPhone в 2025 году

Эксперты рассказали, стоит ли покупать iPhone в 2025 году
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Издание Hi-Tech Mail опросило трёх популярных техноблогеров о покупке iPhone в России. У них выяснили, стоит ли брать смартфоны Apple в 2025 году и какие у этого могут быть подводные камни.

Автор каналов Romancev768 на YouTube и в TikTok Сергей Романцев рекомендует покупать только новые устройства. Для пользователей, снимающих фото и видео, предпочтительны Pro-версии, а для остальных будет достаточно обычной модели.

Ведущий YouTube-канала о технологиях Big Geek Евгений Сенин отметил, что iPhone стоит выбирать для съёмки фото и видео, тогда как Android подойдёт тем, кто ценит возможность устанавливать любые приложения, настраивать всё по своему усмотрению и платить смартфоном.

Один из экспертов не рекомендует приобретать устаревший iPhone SE с кнопкой «Домой», так как в скором времени ожидается выход новой модели с современным дизайном.

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