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«Идите на хрен»: сценарист «Назад в будущее» — о продолжении франшизы

«Идите на хрен»: сценарист «Назад в будущее» — о продолжении франшизы
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Одни фанаты франшизы «Назад в будущее» с нетерпением ждут новую часть, другие же говорят, что её точно не стоит выпускать, поскольку так станет только хуже. Недавно сценарист и продюсер серии Боб Гейл прокомментировал выход потенциальной четвёртой части.

По его словам, люди постоянно спрашивают о том, когда выйдет новый фильм. Боб ответил коротко и понятно. Он просто послал всех куда подальше.

Люди всегда спрашивают: «Когда вы, ребята, снимете «Назад в будущее 4»? А мы говорим: «Пошли вы все на хрен». И вы можете меня процитировать.

Гейл также объяснил, что именно любовь фанатов к «Назад в будущее» послужила толчком к созданию существующих продолжений и даже мюзикла, но сказал, что не видит необходимости возвращаться к франшизе и делать что-то ещё.

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