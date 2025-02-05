«Идите на хрен»: сценарист «Назад в будущее» — о продолжении франшизы

Одни фанаты франшизы «Назад в будущее» с нетерпением ждут новую часть, другие же говорят, что её точно не стоит выпускать, поскольку так станет только хуже. Недавно сценарист и продюсер серии Боб Гейл прокомментировал выход потенциальной четвёртой части.

По его словам, люди постоянно спрашивают о том, когда выйдет новый фильм. Боб ответил коротко и понятно. Он просто послал всех куда подальше.

Люди всегда спрашивают: «Когда вы, ребята, снимете «Назад в будущее 4»? А мы говорим: «Пошли вы все на хрен». И вы можете меня процитировать.

Гейл также объяснил, что именно любовь фанатов к «Назад в будущее» послужила толчком к созданию существующих продолжений и даже мюзикла, но сказал, что не видит необходимости возвращаться к франшизе и делать что-то ещё.