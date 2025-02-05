Вышли новые эпизоды мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Сегодня на Disney+ состоялась премьера третьего, четвёртого и пятого эпизодов мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». Они уже доступны для просмотра на сервисе.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» расскажет новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. Предыстория у героя будет той же, но сам сюжет пойдёт по другой линии. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступит не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин.

Следующие две серии выйдут 12 февраля, а последние — 19-го числа.

Над вторым сезоном шоу уже почти закончили работу. Более того, уже даже трудятся над третьим сезоном.