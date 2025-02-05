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Battlefield 6 выйдет до апреля 2026 года — официально

Battlefield 6 выйдет до апреля 2026 года — официально
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Следующая часть в серии шутеров Battlefield официально выйдет до конца следующего финансового года, который завершится 31 марта 2026 года. Об этом заявил глава Electronic Arts Эндрю Уилсон.

Точных сроков релиза топ-менеджер не назвал, отметив лишь, что новую Battlefield создают сразу четыре студии: DICE (серия Battlefield), Motive (ремейк Dead Space), Criterion Games (Need for Speed) и Ripple Effect (поддержка прошлых частей Battlefield после релиза). Каждая команда отвечает за своё направление шутера.

Ранее в EA также анонсировали систему тестирования Battlefield Labs, в которой могут принять участие обычные игроки. По задумке разработчики отберут тысячи игроков, которые смогут участвовать в альфа-тестировании будущего шутера и поделиться своей обратной связью. На основе фидбека авторы будут дорабатывать проект вплоть до финального состояния продукта.

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