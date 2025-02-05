Юра Борисов пока не планирует посещать церемонию вручения «Оскара»

В интервью изданию ТАСС российский актёр Юра Борисов рассказал, планирует ли он посетить церемонию вручения «Оскара», которая пройдёт 2 марта.

Я сейчас пока нахожусь здесь, пока дальше ничего не планирую.

Напомним, что Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за фильм «Анора». Увидеть Юру можно будет совсем скоро в фильме «Пророк».

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто.

Премьера ленты о самом знаменитом российском поэте состоится уже 14 февраля.