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Юра Борисов пока не планирует посещать церемонию вручения «Оскара»

Юра Борисов пока не планирует посещать церемонию вручения «Оскара»
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В интервью изданию ТАСС российский актёр Юра Борисов рассказал, планирует ли он посетить церемонию вручения «Оскара», которая пройдёт 2 марта.

Я сейчас пока нахожусь здесь, пока дальше ничего не планирую.

Напомним, что Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за фильм «Анора». Увидеть Юру можно будет совсем скоро в фильме «Пророк».

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто.

Премьера ленты о самом знаменитом российском поэте состоится уже 14 февраля.

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