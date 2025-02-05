Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым покажут в кинотеатрах Европы

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым выпустят в международный прокат. Об этом сообщил продюсер картины и генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин в интервью ТАСС.

По словам продюсера, картиной об Александре Сергеевиче Пушкине заинтересовались европейские страны, среди которых Австрия, Швейцария, Франция, Германия, Испания и страны Бенилюкс. Показы в этих государствах состоятся с середины февраля по середину марта 2025 года — европейские зрители смогут посмотреть ленту в оригинале с субтитрами и в дубляже.

В «Централ Партнершип» также работают над дистрибуцией фильма в страны Азии, однако никаких договорённостей пока нет. В России лента о великом русском поэте выйдет уже 14 февраля 2025 года — фильм расскажет историю жизни творца с лицейских лет до момента роковой дуэли с Дантесом.