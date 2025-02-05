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Заблокированный в России Discord оштрафовали на 2 млн рублей

Заблокированный в России Discord оштрафовали на 2 млн рублей
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Российский суд оштрафовал разработчиков сервиса Discord на 2 млн рублей. Компанию признали виновной в нарушении российского законодательства — за отказ локализовать персональные данные россиян.

Как передаёт телеканал «РЕН ТВ», на судебном заседании не было ни представителей самого Discord, ни Роскомнадзора, который изначально составил протокол о нарушении. Будут ли разработчики приложения оплачивать штраф, неизвестно.

Интересно, что вердикт о нарушении был вынесен спустя четыре месяца после блокировки сервиса в стране. 8 октября в Роскомнадзоре ограничили доступ к популярнейшему в России ресурсу за «нарушение требований российского законодательства в связи с размещением противоправной информации».

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