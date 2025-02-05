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Глава EA объяснил, почему EA Sports FC 25 не оправдала ожиданий компании

Глава EA объяснил, почему EA Sports FC 25 не оправдала ожиданий компании
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Глава Electronic Arts Эндрю Уилсон рассказал о причинах снижения интереса игроков к EA Sports FC 25. Ранее топ-менеджер отмечал, что футбольный симулятор впервые за годы показал спад интереса геймеров и не достиг намеченных компанией целей.

Как объяснил Уилсон, EA Sports FC 25 провалилась в двух вещах. Игра не смогла привлечь достаточное количество новичков к франшизе, а также быстро утомила фанатов серии, которые бросили игру раньше, чем обычно. Всё это и привело к тому, что разработчики в спешном порядке выпустили большой зимний патч, который заметно преобразил геймплей в атаке.

Уилсон заявил, что обновление оказало должный эффект: в футсим вернулись многие игроки, отмечая положительные изменения в игровом процессе. Топ-менеджер также отметил, что даже при не таких впечатляющих результатах EA Sports FC 25 всё ещё занимает вторую строчку по уровню популярности в истории серии.

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