Фильм ужасов «Человек-волк» от сценариста «Астрала» вышел в онлайне

5 февраля фильм ужасов «Человек-волк» вышел на онлайн-площадках. Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах с русскими субтитрами.

Хоррор выступает перезагрузкой одноимённого фильма 1941 года от режиссёра Джорджа Ваггнера. Согласно сюжету, герой по имени Блейк получает в наследство семейный дом, в котором вырос, — туда он перевозит своих жену и дочку. Однако на отдалённой ферме начинают происходить странные вещи.

Главные роли в фильме исполнили Джулия Гарнер и Кристофер Эбботт. Продюсерами выступили Джейсон Блум и Кен Као. Среди исполнительных продюсеров также значится Райан Гослинг. Среди сценаристов — Уоннелл и Корбетт Так, а также Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело.

Зрители и критики приняли картину крайне прохладно. Больше всего претензий к слабой истории и непроработанным персонажам.