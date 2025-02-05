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Фильм ужасов «Человек-волк» от сценариста «Астрала» вышел в онлайне

Фильм ужасов «Человек-волк» от сценариста «Астрала» вышел в онлайне
Аудио-версия:
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5 февраля фильм ужасов «Человек-волк» вышел на онлайн-площадках. Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах с русскими субтитрами.

Хоррор выступает перезагрузкой одноимённого фильма 1941 года от режиссёра Джорджа Ваггнера. Согласно сюжету, герой по имени Блейк получает в наследство семейный дом, в котором вырос, — туда он перевозит своих жену и дочку. Однако на отдалённой ферме начинают происходить странные вещи.

Главные роли в фильме исполнили Джулия Гарнер и Кристофер Эбботт. Продюсерами выступили Джейсон Блум и Кен Као. Среди исполнительных продюсеров также значится Райан Гослинг. Среди сценаристов — Уоннелл и Корбетт Так, а также Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело.

Зрители и критики приняли картину крайне прохладно. Больше всего претензий к слабой истории и непроработанным персонажам.

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