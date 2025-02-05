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Злобный Планктон — на первом постере мультфильма про Планктона из «Губки Боба»

Злобный Планктон — на первом постере мультфильма про Планктона из «Губки Боба»
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Компания Netflix опубликовала первый постер мультфильма про Планктона из «Губки Боба». На нём оказался изображён главный герой предстоящей ленты — владелец непопулярного ресторана и заклятый враг мистера Крабса.

Сюжет расскажет о том, как мир Планктона переворачивается с ног на голову, когда срывается его план мирового господства. В картине покажут, как Планктон управляет своим рестораном вместе с Карен, компьютером, который одновременно выполняет для Планктона роль единственного друга и его жены. В какой-то момент Карен начинает порабощать Бикини Боттом, а Планктону приходится объединиться с Губкой.

В озвучке проекта приняли Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, Клэнси Браун и Роджер Бампасс.

Премьера состоится 7 марта в стриминговом сервисе Netflix.

Первый постер

Фото: Netflix

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