Звезда GTA 5 Стивен Огг считает Тревора отличным героем

Стивен Огг, исполнивший роль Тревора в GTA 5, принял участие в новом выпуске подкаста Inside of You with Michael Rosenbaum. В ходе разговора актёр затронул тему своего персонажа.

По словам Огга, он считает Тревора великолепным и замечательным персонажем. Однако ему не нравится, когда кто-то в реальной жизни обращается к нему по имени героя.

В какой-то момент я мог сказать: «О чём вы, блин, говорите». И потом началось: «Он ненавидит Тревора и GTA, не называйте его так, иначе он психанёт». Но это неправда. Тревор — великолепный и замечательный персонаж. Мы всё ещё друзья с Шоном Фонтено и Недом Люком: на прошлых выходных мы были на Comic-Con. Поэтому такие комментарии меня не волнуют, так как люди не знают меня.

Релиз GTA 6 состоится осенью этого года на PS5 и Xbox Series, потом игра выйдет на ПК.