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«ВКонтакте» запустила монетизацию для блогеров с небольшой аудиторией

«ВКонтакте» запустила монетизацию для блогеров с небольшой аудиторией
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Представители «ВКонтакте» объявили о запуске монетизации для блогеров. Для подключения программы необходимо вести открытое сообщество, у которого не менее 1 тысячи и не более 100 тысяч подписчиков, а также создавать «оригинальный» контент.

Оценка «оригинальности» будет основываться в том числе на «реакции аудитории автора: её отклике и вовлечённости». Также владельцам паблика нужно публиковать от двух клипов и 12 постов в месяц. Отдельно подчёркивается, что контентмейкеру необходимо развивать личный бренд, а не страницу бизнеса.

Участники программы смогут получать ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей в течение года. Подать заявку на подключение монетизации можно по ссылке. Ответ на заявление придёт в течение полутора месяца.

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