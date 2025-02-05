«ВКонтакте» запустила монетизацию для блогеров с небольшой аудиторией

Представители «ВКонтакте» объявили о запуске монетизации для блогеров. Для подключения программы необходимо вести открытое сообщество, у которого не менее 1 тысячи и не более 100 тысяч подписчиков, а также создавать «оригинальный» контент.

Оценка «оригинальности» будет основываться в том числе на «реакции аудитории автора: её отклике и вовлечённости». Также владельцам паблика нужно публиковать от двух клипов и 12 постов в месяц. Отдельно подчёркивается, что контентмейкеру необходимо развивать личный бренд, а не страницу бизнеса.

Участники программы смогут получать ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей в течение года. Подать заявку на подключение монетизации можно по ссылке. Ответ на заявление придёт в течение полутора месяца.