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Kingdom Come: Deliverance 2 запустили в режиме «картошки»

Kingdom Come: Deliverance 2 запустили в режиме «картошки»
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4 февраля состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой средневековой RPG в открытом мире. Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

Среди мододелов уже давно есть традиция показывать, как выглядят современные игры на самых низких настройках графики. Игроки включают в проектах так называемый режим «картошки». Эта участь не обошла и Kingdom Come: Deliverance 2.

Энтузиаст уже создал подобный мод для игры под названием Ultra Low Graphics Mode. На опубликованных скриншотах видно большое количество графических артефактов, ужаснейшее качество текстур, пластилиновые лица персонажей и отсутствие какой-либо детализации у объектов.

Kingdom Come: Deliverance 2 в режиме «картошки»

Фото: Warhorse Studios

Фото: Warhorse Studios

Фото: Warhorse Studios

Фото: Warhorse Studios

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