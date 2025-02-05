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Steam начал предупреждать о заброшенных играх в раннем доступе

Steam начал предупреждать о заброшенных играх в раннем доступе
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Пользователи обратили внимание, что в Steam появилось предупреждение об играх в раннем доступе, страница которых давно не обновлялась. К примеру, подобная плашка появилась на странице шутера BattleBit Remastered.

Фото: Valve

Обратите внимание: разработчики выпустили последнее обновление более 13 месяцев назад. Информация и сроки, указанные разработчиками, могут больше не соответствовать действительности.

Дело в том, что некоторые игры находятся в раннем доступе годами, регулярно получая обновления и в конечном итоге доходя до релиза в задуманном разработчиками виде. Однако другие тайтлы авторы просто забрасывают, но с продаж не снимают.

Видимо, подобная плашка появилась в цифровом магазине, чтобы не предупредить игроков о играх, которые давно не обновлялись.

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