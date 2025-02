В Kingdom Come Deliverance 2 нашли отсылку на легендарного игрока в Elden Ring

4 февраля состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжения знаменитой средневековой RPG в открытом мире. Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна на ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

Пользователи уже успели найти несколько пасхалок в игре. К примеру, разработчики тайтла сделали отсылку на популярного игрока Let Me Solo Her из сообщества Elden Ring. В одном из закоулков средневековой Богемии покоятся останки аватара Let Me Solo Her с фирменным горшком на голове.

Фото: Warhorse Studios

Let Me Solo Her обрёл популярность после того, как начал приходить на помощь игрокам в Elden Ring в бою с Маленией. Он одолел босса более двух тысяч раз, за что разработчики подарили ему реплику меча Малении с уникальной гравировкой.