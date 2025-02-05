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Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили 1 млн копий всего за сутки

Продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили 1 млн копий всего за сутки
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Разработчики ремейка Kingdom Come: Deliverance 2 объявили, что продажи тайтла превысили один миллион копий. Для достижения такого результата проекту чуть меньше суток. Авторы поблагодарили геймеров за поддержку и опубликовали поздравительный арт.

Фото: Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра от создателя «Мафии» Даниэля Вавры уже доступна для покупки на платформах ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами.

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