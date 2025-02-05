Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии отца в начале 2025 года

Румер Уиллис, дочь легендарного актёра Брюса Уиллиса, стала гостем нового выпуска шоу Loose Women. В ходе разговора с ведущей она рассказала о здоровье своего отца на начало 2025 года. По её словам, дела у него идут «отлично», учитывая обстоятельства, в которых он находится.

Видео доступно на YouTube-канале Loose Women. Права на видео принадлежат Loose Women.

Больше всего я благодарен за то, что, даже когда они расстались [родители Румер Уиллис], они создали невероятно крепкую основу, отдав приоритет моим сёстрам и мне. Я никогда не чувствовала, что мне нужно выбирать между ними… мы были семьёй, и мы по-прежнему во многом ею остаёмся.

Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. В конце 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.