В России выпустят экранизацию повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких

Как сообщает издание «Коммерсанту, в России готовят экранизацию повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Об этом журналистам рассказал гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. Будущий сериал создаётся совместно с «НМГ Студией».

По словам Володыкина, работа над шоу ведётся уже на протяжении трёх лет. Глава стриминга уверен, что проект станет из самых масштабных российских сериалов.

Мы его делаем уже не один год, ведётся сценарная работа, которая ещё не закончилась. Она близка к финалу и длится уже года три. Я даже не знаю, есть ли ещё в стране сериал, сравнимый по масштабу с „Трудно быть богом“.

Актёрский состав уже подобран, но не раскрывается. Шоу получит восемь серий: хронометраж каждой составит час. Премьера состоится не раньше 2026 года.