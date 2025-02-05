«Дерьмо случается»: Харрисон Форд — о провале фильма «Индиана Джонс 5»

Харрисон Форд пообщался с журналистами издания The Wall Street Journal. В ходе разговора актёр высказался о провале фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». По его словам, несмотря на это он всё равно рад, что снял новую ленту.

Дерьмо случается. Я был тем, кто действительно считал, что есть ещё одна история, которую можно рассказать.

Напомним, «Индиана Джонс 5» стал самым дорогим фильмом в серии, но провалился в прокате — при бюджете около $ 300 млн лента собрала примерно $ 370 млн, показав невероятно низкие цифры в Китае и ряде других стран.

По сюжету «Колеса судьбы» престарелый археолог Индиана Джонс давно завязал с приключениями, однако его крёстная дочь Хеленa втягивает его в поиски давно утерянного артефакта, который также разыскивает бывший нацист, ныне член NASA Юрген Воппер.