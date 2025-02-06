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Марк Руффало снимется в новом фильме режиссёра «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Марк Руффало снимется в новом фильме режиссёра «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
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По данным издания Deadline, Джон Малкович, Марк Руффало и Сэм Рокуэлл пополнили актёрский состав фильма Wild Horse Nine. Эту ленту поставит британо-ирландский режиссёр Мартин Макдонах, снявший картину «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Сюжетных деталей фильма, как и подробностей о съёмках, пока что нет. Кого сыграют Руффало и Малкович, тоже неизвестно. Не называют и примерную дату премьеры.

Для Руффало и Малковича это первая совместная работа с Макдонахом на большом экране. Для Рокуэлла это третья совместная работа с Мартином после «Трёх билбордов», за которую он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

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