Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Драма «Бруталист» выйдет в онлайне раньше — 18 февраля

Драма «Бруталист» выйдет в онлайне раньше — 18 февраля
Комментарии

Неделю назад сообщалось, что цифровая премьера драмы «Бруталист» состоится 25 февраля. Как оказалось, ленту выпустят в онлайне ещё раньше — уже 18 февраля.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями.

Главные роли в картине исполнили Эдриан Броуди, Гай Пирс и Фелисити Джонс. Лента завоевала «Серебряного льва» за режиссуру на прошедшем Венецианском кинофестивале и получила семь номинаций на «Золотой глобус». Драме предрекают большой успех на грядущем «Оскаре».

Материалы по теме
Лучшие новые аниме-сериалы зимы 2025 года
Лучшие новые аниме-сериалы зимы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android