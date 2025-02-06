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Появились атмосферные постеры фильма «Фантастическая четвёрка»

Появились атмосферные постеры фильма «Фантастическая четвёрка»
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Marvel Studios опубликовала несколько атмосферных постеров фильма «Фантастическая четвёрка». Один постер посвящен всем членам команды, на остальных можно увидеть каждого из героев: Мистера Фантастика, Женщину-невидимку, Существо и Человека-факела.

Новые постеры ленты

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Режиссёром выступил Мэтт Шекман. Сюжет расскажет про приключения Фантастической четвёрки, которая столкнётся с Галактусом. Судя по всему, гигант станет центральным противников команды.

Премьера кинокомикса состоится 25 июля 2025 года.

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