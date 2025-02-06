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Бен Аффлек снимет триллер «Животные» — актёр также исполнит главную роль

Бен Аффлек снимет триллер «Животные» — актёр также исполнит главную роль
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Издание Deadline сообщило, что известный актёр Бен Аффлек снимет триллер «Животные. Более того, сам же Аффлек и исполнит главную роль. По словам инсайдеров, в картине снимется Джиллиан Андерсон.

Подробности сюжета держатся в секрете, кроме того, что фильм рассказывает о некоем важном похищении. В детали вдаваться, конечно же, не стали.

Съёмки фильма пройдут в Лос-Анджелесе по сценарию Коннора Макинтайра и Билли Рэя. В прошлом году Эфлек рассматривал этот фильм как свою следующую режиссёрскую работу, но планировал только снимать его, а Мэтт Дэймон должен был сыграть главную роль, но он в итоге отказался от картины из-за занятости.

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