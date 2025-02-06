Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вы можете украсть мою душу за гроши»: Харрисон Форд — о Трое Бэйкере и Индиане Джонсе

«Вы можете украсть мою душу за гроши»: Харрисон Форд — о Трое Бэйкере и Индиане Джонсе
Комментарии

Именитый американский актёр озвучки Трой Бэйкер подарил голос Индиане Джонсу в игре Indiana Jones and the Great Circle. Недавно Харрисон Форд, который, напомним, сыграл Инди во всех фильмах, прокомментировал это.

По словам Форда, пример с Бэйкером очень показательный — он говорит о том, что для замены актёров не нужен искусственный интеллект, поскольку другие актёры с этим прекрасно справятся.

Вам не нужен искусственный интеллект, чтобы украсть мою душу. Вы уже можете сделать это за гроши, если у вас есть хорошие идеи и талант. Он проделал блестящую работу, и для этого не требовался искусственный интеллект.

Ещё Форд отметил, что ему выплатили компенсацию, поэтому переживать за него не стоит.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Battlefield 6
Абсолютно всё, что нужно знать про Battlefield 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android