«Вы можете украсть мою душу за гроши»: Харрисон Форд — о Трое Бэйкере и Индиане Джонсе

Именитый американский актёр озвучки Трой Бэйкер подарил голос Индиане Джонсу в игре Indiana Jones and the Great Circle. Недавно Харрисон Форд, который, напомним, сыграл Инди во всех фильмах, прокомментировал это.

По словам Форда, пример с Бэйкером очень показательный — он говорит о том, что для замены актёров не нужен искусственный интеллект, поскольку другие актёры с этим прекрасно справятся.

Вам не нужен искусственный интеллект, чтобы украсть мою душу. Вы уже можете сделать это за гроши, если у вас есть хорошие идеи и талант. Он проделал блестящую работу, и для этого не требовался искусственный интеллект.

Ещё Форд отметил, что ему выплатили компенсацию, поэтому переживать за него не стоит.