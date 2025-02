Нил Патрик Харрис сыграет с Беллой Рамзи в комедийной драме Sunny Dancer

По данным издания Variety, Нил Патрик Харрис, известный по культовому проекту «Как я встретил вашу маму», Джеймс Нортон («Война и мир») и Джессика Ганнинг сыграют в комедийном фильме Sunny Dancer. Главная роль в ленте за Беллой Рамзи — она известна ролью Элли в сериале The Last of Us.

Ленту описывают как «глубоко личную комедийную мелодраму». Сюжет расскажет о Айви, молодой девушке, которая не в восторге от того, что её заставляют посещать летний лагерь для подростков, больных раком, хотя у самой девушки тоже есть это заболевание. По словам создателей ленты, это история о том, как превратить тяжёлые времена в лучшие моменты жизни с помощью любви, настоящей дружбы, оптимизма и юмора.

Съёмки фильма запланированы на апрель. Даты премьеры у него нет.