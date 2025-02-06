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Эмма Стоун, Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший проведут «Оскар»-2025

Эмма Стоун, Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший проведут «Оскар»-2025
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Издание Variety сообщило, что ведущими на «Оскаре» в этом году выступят Эмма Стоун, Киллиан Мёрфи, Роберт Дауни-младший и Давайн Джой Рэндольф: лауреаты церемонии в 2024 году.

Стоун получила награду за лучшую женскую роль за роль Беллы Бакстер в фильме Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», Мёрфи получил награду за лучшую мужскую роль за роль Оппенгеймера в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер», а Дауни-младший получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана за роль Льюиса Штрауса в фильме «Оппенгеймер». Рэндольф же выиграла награду за лучшую женскую роль второго плана в «Оставленных».

Главным ведущим «Оскара» в этом году станет Конан ОʼБрайен. Само шоу пройдёт 2 марта.

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