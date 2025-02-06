Появился первый кадр фильма The Rivals of Amziah King с Мэттью Макконахи
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Мировая премьера фильма Эндрю Паттерсона The Rivals of Amziah King, снятого в 2023 году, наконец-то состоится на кинофестивале SXSW в марте. Сейчас авторы ленты показали первый кадр, на котором можно увидеть главных персонажей.
События картины развернутся в Оклахоме. Сюжет рассказывает о мужчине, который руководит крупнейшим в городе производством мёда, но его бизнес оказывается под угрозой.
Съёмки фильма начались в июне 2023 года. Фильм является одним из 39 независимых проектов, освобождённых от уплаты взносов SAG, которые продолжили съёмки во время забастовки. Пересъёмки проходили в прошлом году.
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