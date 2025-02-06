Звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан сыграет в фильме ужасов от лица собаки

По данным издания Deadline, Ке Хюи Куан, известный по ленте «Всё везде и сразу», и Лили Рейнхарт сыграют в фильме ужасов под названием «Плохой мальчик».

В ленте рассказывается, как женщина пытается сбежать от серийного убийцы, но действие демонстрируется глазами лучшего друга человека, его верной собаки. Существует множество детских фильмов и драм, снятых с точки зрения животного, но фильмов ужасов не так много. Пса зовут Гэри.

Над фильмом работают продюсеры «Собирателя душ» и хоррора М3ГАН, режиссёром выступает Джейкоб Чейз. Съёмки картины должны начаться в августе в Канаде. Даты выхода пока нет.