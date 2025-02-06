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Раскрыт многомиллионный гонорар Александра Петрова за один съёмочный день

Раскрыт многомиллионный гонорар Александра Петрова за один съёмочный день
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Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар известного российского актёра Александра Петрова. По словам Сергея, один съёмочный день артиста стоит 4-5 млн рублей.

Ещё Дворцов прокомментировал то, что Петров купил себе новый дом за 80 млн рублей. Продюсер подчеркнул, что Александр вполне может себе позволить подобное.

Сейчас у Петрова всё замечательно. Он является востребованным артистом. Его один съёмочный день стоит порядка 4-5 млн рублей. Он выступает на мероприятиях, снимается в кино, поэтому я не удивлен, что он купил себе новый дом за 80 млн рублей. Он может себе это вполне позволить.

Кроме съемок в кино, Петров зарабатывает на рекламе. Его представитель рассказывал, что рекламный контракт с актером стоит 50 млн рублей.

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