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Вышел русский трейлер комедии «Чокнутые» с Биллом Мюрреем — премьера 27 февраля

Вышел русский трейлер комедии «Чокнутые» с Биллом Мюрреем — премьера 27 февраля
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Кинокомпания «Парадиз» представила дублированный трейлер фильма «Чокнутые». Премьера криминальной комедии с Биллом Мюрреем состоится уже 27 февраля в привычном русском дубляже.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Парадиз». Права на видео принадлежат «Парадиз».

«Чокнутые» расскажет историю бывшего преступника Винсента, который давно мечтает уйти на покой. Он отмечает Новый год в кругу семьи, но всё переворачивается вверх дном, когда на пороге появляются не только бывшая семья, но и бывшие кореша.

Главные роли в ленте сыграли Эд Харрис («Игры разума»), Билл Мюррей («День сурка»), Дженнифер Кулидж («Американский пирог»), Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик») и другие актёры. Режиссёром выступил Дито Монтиель («Королевский гамбит»).

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