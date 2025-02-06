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Стартовал третий сезон мультсериала «Неуязвимый»

Стартовал третий сезон мультсериала «Неуязвимый»
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Сегодня на Amazon Prime Video начал выходить третий сезон мультсериала «Неуязвимый». Для просмотра доступно уже три первых эпизода.

Новый сезон продолжает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться. Третий сезон столкнёт Марка с новыми могущественными врагами и подарит герою новые, ранее не виданные суперспособности.

В третий сезон мультсериала войдёт восемь эпизодов. Финал состоится 13 марта.

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