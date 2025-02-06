Рынок онлайн-пиратства в России в 2024 году сократился до 3,5 млрд рублей

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам прошлого года на 4% и составил $ 36,4 млн. Трафик нелегальных ресурсов, при этом число таких доменов растёт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование F.A.С.С.T., посвящённое рынку онлайн-пиратства.

Так, объём рынка пиратского видеоконтента в России в 2024 году достиг $ 36,4 млн (около 3,5 млрд рублей), что на 4% меньше результатов прошлого года. Это второе падение подряд: в 2023-м объём рынка онлайн-пиратства сократился на 13,3%, до $ 39 млн. В то же время число пиратских доменов с русскоязычным контентом увеличилось на 37,5% — до 110 тысяч. Число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума, в прошлом году достигло 180 млн.

Тем временем уверенный рост показывают и легальные российские онлайн-кинотеатры. Трафик отечественных сервисов вырос на 25% год к году, что показывает рост спроса на отечественный контент.