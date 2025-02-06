Завершились съёмки продолжения сериала «Открытый брак» с Павлом Деревянко

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении съёмок продолжения сериала «Открытый брак».

Сюжет расскажет о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Новая версия истории создавалась сценаристами первого сезона Анной Соболевской и Анной Курбатовой, которая в этот раз также выступила в качестве режиссёра.

В актёрском составе сериала задействованы Юлия Александрова, Павел Деревянко, Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот, Артур Бесчастный, Константин Крюков и другие.