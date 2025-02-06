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Фильм Оставь это ветру (2025) — трейлер, когда выйдет, где смотреть в хорошем качестве, Ханде Эрчел

В кинотеатрах России вышла мелодрама «Оставь это ветру» со звездой «Постучись в мою дверь»
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6 февраля в России состоялась премьера мелодрамы «Оставь это ветру» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Ленту можно посмотреть в большинстве кинотеатров России в привычном русском дубляже. На стримингах картина выйдет ориентировочно в марте.

Видео доступно во VK-группе «Вольгá про кино». Права на видео принадлежат Lanistar Media.

«Оставь это ветру» рассказывает о наследниках строительного холдинга, выбравших совершенно разную жизнь. Он – сёрфер, который подписывает все документы через адвоката, она – генеральный директор огромной компании, знающая о ней всё. Вместе их сводят финансовый кризис и живописная бухта, будущее которой они видят совершенно по-разному.

Также в актёрский состав вошли Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гёзде Мутлуэр, Серхат Налбантолу, Ахмет Сарачоглу, Шебнем Сонмез и другие. Кресло режиссёра занял Энгин Эрден.

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