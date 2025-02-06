«Это альфа-версия»: игроки уничтожают «Цивилизацию 7» в Steam

Утром 6 февраля состоялся расширенный релиз CIvilization 7 — продолжения культовой серии стратегий геймдизайнера Сида Мейера. К игре уже приступили владельцы расширенных изданий проекта на ПК и консолях.

К сожалению для разработчиков из Firaxis, первые отзывы геймеров оказались «в основном отрицательными» — стратегию в Steam рекомендуют всего 39% покупателей. Игроки жалуются на плохую производительность, неудобный интерфейс, отсутствие опции HotSeat для игры за одним устройством, спорные изменения в механиках и называют стратегию в лучшем случае «альфа-версией». Они призывают других как минимум дождаться первых патчей, которые улучшат ситуацию.

Фото: Steam

Что пишут игроки о «Цивилизации 7»

Ощущение, будто меня где-то надурили на 7 тысяч рублей.

Ощущение, будто на движке «Героев 5» сделали мод на «Циву».

Графика, интерфейс — всё вырви глаз, некрасиво.

Плюс ко всему эти микротормоза каждые пять минут, как вообще игра на 18 ГБ с такой графикой может тормозить, тем более на хорошем железе?

На данный момент игра не стоит своих денег абсолютно. И вряд ли в ближайший год её стоит приобретать, даже по скидкам.

Игра лагает на отличном железе, режима Hotseat на одном ПК нет, слишком большой ценник за такую некачественную игру.

Как будто игра находится на стадии «раннего доступа», очень разочарована.

Это худшая часть в серии, ещё и за такой ценник. Интерфейс неприятный глазу, очень мало правителей, игра вообще не затягивает, как это было в предыдущих частях. Даже неудачные пародии на «Циву» выглядят лучше, чем это, не говоря уже про оптимизацию. Пока возврат, если игру не изменят, то даже по 90%-ной скидке в дальнейшем желания брать нет, лучше в пятую или шестую части поиграю.

Это не релиз игры, это альфа-версия какая-то. Подождите годик и, может, её превратят в полноценную игру. Что пока могу сказать:

1. HotSeat'a нету. Совсем и полностью.

2. Количество сетевых настроек — 25% от «Цивы 6». Меньше выбор карт, их типов, размеров, характеров местности, стартовых настроек и прочее.

3. Выбор лидеров — процентов 30% от «Цивы 6». Это с учётом DLC и прочих плюшек. Без них бы вообще уныло было бы.

4. Требуется привязка к 2К аккаунту. Без него в мультиплеер не поиграть. Не рекомендую.

Нельзя играть вдвоём с одного компьютера. Поэтому если у тебя семья, поиграть вместе не получится (ну разве что если у каждого есть свой компьютер + своя купленная игра). Возврат средств.

Полноценный релиз «Цивилизации 7» состоится 11 февраля на ПК и консолях.