В кинотеатрах России вышла драма «Сент-Экзюпери» об авторе «Маленького принца»

6 февраля в России состоялась премьера биографического фильма «Сент-Экзюпери». Ленту про знаменитого французского писателя и лётчика уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны в русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат StudioCanal.

События ленты развернутся в 1930 году и расскажут историю Антуана де Сент-Экзюпери, пилота французской авиапочты. Однажды будучи в Аргентине он вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полёт по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

Главные роли в фильме сыграли Луи Гаррель («Мечтатели») и Венсан Кассель («Чёрный лебедь»). Режиссёром выступил Пабло Агеро («Акеларре»).