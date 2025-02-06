Стартовали съёмки третьего сезона «Эйфории» с Зендеей и Сидни Суини

В начале февраля компания HBO приступила к съёмкам третьего сезона «Эйфории» — продолжения одного из своих флагманских сериалов. Производство стартовало спустя три года после выхода второго сезона и продлится как минимум несколько месяцев.

В третьем сезоне Зендея возвращается к роли Ру Беннет, Ника Кинг — к роли Лесли Беннет, Эрик Дейн — к роли Кэла Джейкобса, Джейкоб Элорди вновь сыграет Нейта Джейкобса, а Сидни Суини воплотит образ Кэсси Ховард. События триквела развернутся после окончания старшей школы, когда все герои уже станут совершеннолетними.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры. Третий сезон изначально был запланирован к выходу в 2025 году, однако его премьера наверняка состоится не раньше начала 2026-го.