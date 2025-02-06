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Драму «Исчезновение» Кирилла Серебренникова покажут на Каннском фестивале — СМИ

Драму «Исчезновение» Кирилла Серебренникова покажут на Каннском фестивале — СМИ
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Как сообщают журналисты издания The World of Reel, премьера российской драмы «Исчезновение» Кирилла Серебренникова состоится на Каннском кинофестивале. Отмечается, что организаторы смотра забронировали для проекта место в конкурсе ещё в прошлом году.

Напомним, в прошлом году Серебренников претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» за байопик об Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке».

Основой сценария для нового фильма Кирилла Серебренникова стал роман Оливье Гезе «Исчезновение Йозефа Менгеле», рассказывающий о том, как знаменитый медик-нацист, проводивший опыты на узниках Освенцима, скрывался от правосудия в Южной Америке. Главную роль в ленте исполнит Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Мастер и Маргарита»).

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