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Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа

Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа
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Вышел новый геймплейный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3. Из ролика стало известно, что релиз игры состоится 28 августа.

Также в ремейке появится режим Snake vs Monkey из оригинала. В нём Рой Кэмпбелл отправляет Солида Снейка на задание по поимке группы обезьян, устраивающих хаос в джунглях. Режим выступает кроссовером с серией Ape Escape от Sony Computer Entertainment.

Создание обновлённой версии игры ведётся на движке Unreal Engine 5, поэтому графическая составляющая весьма впечатляет. Геймплей был записан из пре-альфа-версии тайтла. Однако глобальных изменений в игровом процессе не будет — разработчики сохранят структуру оригинала.

Ремейк выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

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