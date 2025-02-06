Ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа

Вышел новый геймплейный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3. Из ролика стало известно, что релиз игры состоится 28 августа.

Также в ремейке появится режим Snake vs Monkey из оригинала. В нём Рой Кэмпбелл отправляет Солида Снейка на задание по поимке группы обезьян, устраивающих хаос в джунглях. Режим выступает кроссовером с серией Ape Escape от Sony Computer Entertainment.

Создание обновлённой версии игры ведётся на движке Unreal Engine 5, поэтому графическая составляющая весьма впечатляет. Геймплей был записан из пре-альфа-версии тайтла. Однако глобальных изменений в игровом процессе не будет — разработчики сохранят структуру оригинала.

Ремейк выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.