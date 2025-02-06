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Комедия «Совсем ошалели» с Гошей Куценко выйдет онлайн 14 февраля

Комедия «Совсем ошалели» с Гошей Куценко выйдет онлайн 14 февраля
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Комедийный фильм «Совсем ошалели» с Гошей Куценко выйдет в стриминговом сервисе PREMIER уже 14 февраля — спустя почти два месяца после выхода в кинотеатрах. За время проката лента заработала свыше 41 млн рублей.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат PREMIER/ТНТ.

Согласно синопсису, Ольга Гаврилова со своим парнем Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Фёдором и его очаровательной подругой Мариночкой.

Также в актёрский состав вошли Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин, Евгений Ковалюк, Никита Расхвалов и другие.

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