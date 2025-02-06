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Анонсирована «золотая» видеокарта RTX 5090 для стран Ближнего Востока

Анонсирована «золотая» видеокарта RTX 5090 для стран Ближнего Востока
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ASUS анонсировала «золотую» видеокарту RTX 5090 Dhahab Edition. Данная версия графического ускорителя предназначена эксклюзивно для жителей стран Ближнего Востока. Корпус выполнен в золотом цвете и снабжён бирюзовыми вставками.

Фото: Nvidia

В пресс-релизе компании утверждается, что Dhahab Edition «отражает культурное наследие стран Ближнего Востока, передавая элегантность и инновации региона». Ко всему прочему, видеокарта поддерживает Dual BIOS и позволяет подключать к ней внешние вентиляторы.

С технической точки зрения «золотая» версия никак не будет отличаться от оригинальной RTX 5090. Данную версию выпустят ограниченным тиражом в Саудовской Аравии, Египте и других странах.

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